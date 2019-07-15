15.07.2019 21:15
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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Beşiktaş

Beşiktaş, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki akşam antrenmanına futbolcuların kondisyon çalışmasıyla başladığı belirtildi. Pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın tam saha taktik maçla sona erdiği kaydedildi.
Açıklamada, antrenmana izinli olan Gary Medel'in katılmadığı, Burak Yılmaz'ın ise özel program dahilinde çalıştığı ifade edildi.
Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın Riva'da yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA
Beşiktaş, Türkiye, Futbol, Riva, Spor

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