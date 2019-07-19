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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı tek idmanla sürdürdü.

19.07.2019 12:45 Beşiktaş
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı tek idmanla sürdürdü.
Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlı ekip, kondisyon çalışması yaptı.
Antrenman, Orkan Çınar, Necip Uysal, Gökhan Gönül, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Jeremain Lens, Güven Yalçın ve Umut Nayir'in doping testine girmesi sebebiyle yaklaşık yarım saat rötarlı başladı.
Burak Yılmaz, Rıdvan Yılmaz ve Atiba Hutchinson kendi programları doğrultusunda takımdan ayrı koşarken, siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Tyler Boyd, takımla çalıştı.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda siyah-beyazlı oyuncular, bir süre istasyon çalışmaları yaptıktan sonra iki gruba ayrılarak sprint çalışmaları gerçekleştirdi.
Antrenmanın bitmesine kısa bir süre kala sağ bacağında zorlanma hisseden Ricardo Quaresma, çalışmayı tamamlayamadı.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
Kaynak: AA
Beşiktaş, Türkiye, Futbol, Riva, Spor

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