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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

08.08.2019 21:29 Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 top kapma çalışması ile devam eden antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ile sona erdi.
Necip Uysal, Douglas, Dorukhan Toköz ve Enzo Roco takımla çalışmalarına ve bireysel programlarına devam etti.
Antrenmanı Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Serdal Adalı da izledi.
Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.



Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

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