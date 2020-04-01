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Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro

Beşiktaş yönetimi, sözleşmeleri uzatılacak oyunculara verilecek miktarı belirledi. Gökhan ve Caner'e yeni sözleşme sunacak olan siyah-beyazlılar, iki isme de 1 milyon euro teklif edecek.

01.04.2020 19:19 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:24

Koronavirüs salgını sonrası dünya futbolunda ciddi bir küçülme yaşanacağı öngörülürken, Beşiktaş da kolları sıvadı… Siyah-beyazlı yöneticiler, kulüplerin en büyük yükü olan oyuncu maaşları ile ilgili çok önemli bir karar aldı. Bundan sonra yapılacak sözleşmelerde yılık tavan ücretin 1 milyon euro olması kararlaştırıldı.

BEŞİKTAŞ, OYUNCULARDAN FEDAKARLIK YAPMASINI İSTEYECEK

Takvim'in haberine göre Beşiktaş yönetimi, bu sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve mevcut maaşları 1 milyon 750 bin euro olan Gökhan Gönül ile Caner'e de tavan fiyat olan 1 milyon eurodan teklif yapacak. Hiçbir şekilde bu rakamın üzerine çıkılmayacak.

Artık daha düşük maliyetli transferler yapacak olan Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi devam eden oyunculardan da fedakarlık isteyecek. Yüksek maaş alan ve indirime yanaşmayan oyunculara yollar ayrılacak.

Beşiktaş’ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro
Etiketler: Koronavirüs, Beşiktaş, Spor

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Beşiktaş yönetimi, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro olarak belirledi
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