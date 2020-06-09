Beşiktaş'ta yolun çöktüğü sokaktaki iş yerleri tahliye edildi

Beşiktaş'ta araç trafiğine kapalı sokakta yolun çökmesi nedeniyle 16 kumpir dükkanı boşaltıldı.

09.06.2020 10:13 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:17
Beşiktaş'ta araç trafiğine kapalı sokakta yolun çökmesi nedeniyle 16 kumpir dükkanı boşaltıldı.
Ortaköy'de kumpircilerin bulunduğu sokaktaki yolda henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi.
Bu sırada sokakta bulunan bir kadın göçük altında kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yeri yakınındaki bekçiler tarafından göçük altından kurtarılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek sokağı yaya trafiğine kapattı.
Sokakta bulunan 16 kumpir dükkanı da tedbir amaçlı tahliye edildi. Beşiktaş’ta yolun çöktüğü sokaktaki iş yerleri tahliye edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Beşiktaş, Güncel, Haber

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