- Beşiktaş
'ta yönetim listeleri ve pusula renkleri belli oldu
İSTANBUL - Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda aday olan Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay'ın listeleri belli oldu. Serdal Adalı kırmızı, Hürser Tekinoktay mavi ve Ahmet Nur Çebi de krem rengi oy pusulasıyla seçime girecek.Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık için yarışacak isimlerin yönetim kurulu listeleri ve oy pusula renkleri belli oldu. Serdal Adalı kırmızı, Hürser Tekinoktay mavi ve Ahmet Nur Çebi'nin krem rengi oy pusulalarıyla yer alacağı seçimde 3 adayın da yönetim kurulu listeleri açıklandı. Divan Kurulu 2. Başkanı Fethi Hinginar tarafından listeler açıklanırken, Hinginar 3 listenin de onaylandığını ifade ederek "Bu seçimde Beşiktaş'ın büyüklüğünü tekrar ortaya koyacak, barış ve sevginin olduğu bir genel kurul diliyoruz" ifadelerini kullandı.Başkan adaylarının listeleri şu şekilde:
Hürser Tekinoktay (Mavi pusula)Tamer MertEmre EsenTemuçin TüzecanEmir TamerMehmet Bilal ÖzokurErcan OzanLevon Kamer DökmeciyanErsan AksoyluAker ÇıtakMurat Guci GeçgilMehmet TerziÇağrı GökselTunga Fişekçioğlu
Ahmet Nur Çebi (Krem rengi pusula)Adnan DalgakıranEmre KocadağFatih Hakan AvşarAhmet Mesut UrgancılarKemal ErdoğanEnis UlusoyErdal TorunoğullarıBerkan GocayUmut ŞenolHakan DaltabanFırat FidanAli Efe Bezci
Serdal Adalı (Kırmızı pusula)Emin ÖnalHüseyin YücelDoğan KüçükemdreAhmet Selçuk SertAhmet AkçelikHicabi GökdereliYücel BiçerMelih AydoğruSüha TaşpolatoğluKemal ÇiloğluErdal KaracanAhmet Oğuz UçanlarUğur Fora