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Beşiktaş'ta zabıtanın bıçaklı kavgaya süpürgeli müdahalesi kamerada

Saldırganın kavga ettiği kişiyi yaraladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

04.02.2020 12:52 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:47
Saldırganın kavga ettiği kişiyi yaraladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber - Kamera Oğuzcan YAZAR, Cemal YURTTAŞİSTANBUL,(DHA) 'ta iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgayı zabıta ekipleri ayırdı. Ekiplerin saldırganı süpürgeyle etkisiz hale getirmeye çalıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Beşiktaş, Sinanpaşa Camii avlusunda sabah saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre avluya giren bir kişi banklarda oturan kişiyle henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kişilerden biri cebindeki bıçağı çıkartarak tartıştığı kişinin karnına sapladı. İki kişinin kavga ettiğini gören Beşiktaş Belediyesi Ekipleri araya girerek kavgayı sonlandırmak istedi. Araya giren bir zabıtalardan biri saldırganın elindeki bıçağı alırken diğeri de süpürgeyle saldırganları korkutarak kavgayı sona erdirdi. Taraflardan birinin karın bölgesinden kan geldiğini gören ekipler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Saldırgan ise bu esnada olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlıkları yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.
KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Saldırganın kavga ettiği kişiyi bıçakladığı anlar ve zabıta ekiplerinin kavgayı çöp süpürgesiyle ayırmaya çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, camii avlusunda iki kişinin kavga ettiği ve kişilerden birinin bıçağıyla karşı tarafı yaraladığı anlar görülüyor. Zabıta ekiplerinin müdahale ettiği kavgada bir zabıtanın süpürge ile saldırganı korkutmaya çalışması kameralara yansıyor.
Kavga edenleri ayırdıklarını belirten Beşiktaş Çarşı Zabıta Amiri Hamide Erdem, Karakolun önünde çıktı kavga. Görünce olaya müdahale ettik ve ayırdık. Bir kişinin bıçaklandığını görünce durumu polise ve sağlık ekiplerine verdik. Yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ifadelerini kullandı.
Polis ekipleri ise kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Beşiktaş'ta zabıtanın bıçaklı kavgaya süpürgeli müdahalesi kamerada

Beşiktaş, Zabıta, kavga, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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