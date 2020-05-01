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BEŞİKTAŞ'TAKİ DİSK GENEL MERKEZİ'NİN SOKAĞI KAPATILDI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle yasağa rağmen yürümek isteyen bir grup Beşiktaş'taki DİSK Genel Merkezi'nde toplandı.

01.05.2020 09:31 | Son Güncelleme: 01.05.2020 09:35
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle yasağa rağmen yürümek isteyen bir grup Beşiktaş'taki DİSK Genel Merkezi'nde toplandı. Polis ekipleri, genel merkez binasına çıkan sokakları kapattı.
Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 1, 2 ve 3 Mayıs günlerinde 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Fakat yasağa rağmen Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyelerinden ve DİSK Yönetim Kurulu'ndan oluşan bir grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Beşiktaş'taki DİSK Genel Merkezi'nin binasında toplandı. Buradan Taksim'e yürüyeceklerini bildiren grubu engellemek için polis ekipleri DİSK Genel Merkezi binasına çıkan sokakları kapattı. BEŞİKTAŞ’TAKİ DİSK GENEL MERKEZİ’NİN SOKAĞI KAPATILDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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