BEŞİKTAŞ'TAKİ DİSK GENEL MERKEZİ'NİN SOKAĞI KAPATILDI
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle yasağa rağmen yürümek isteyen bir grup Beşiktaş'taki DİSK Genel Merkezi'nde toplandı.
01.05.2020 09:31 | Son Güncelleme: 01.05.2020 09:35
Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 1, 2 ve 3 Mayıs günlerinde 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Fakat yasağa rağmen Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyelerinden ve DİSK Yönetim Kurulu'ndan oluşan bir grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Beşiktaş'taki DİSK Genel Merkezi'nin binasında toplandı. Buradan Taksim'e yürüyeceklerini bildiren grubu engellemek için polis ekipleri DİSK Genel Merkezi binasına çıkan sokakları kapattı.
Kaynak: DHA