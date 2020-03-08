Beşiktaş'taki dönerci, tartıştığı kişiyi döner bıçağıyla yaraladı
Beşiktaş'ta bir dönerci, tartıştığı kişiyi döner bıçağıyla yaraladı.
08.03.2020 14:38
Beşiktaş 'ta bir dönerci, tartıştığı kişiyi döner bıçağıyla yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Ortabahçe Caddesi'nde bulunan dönercide çalışan kişiyle, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen biri arasında iddiaya göre küfür etme yüzünden tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda çalışan, yanındaki döner bıçağıyla tartıştığı kişiyi elinden yaraladı.
Olay yerine gelen polis dönerciyi gözaltına alırken, yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Ortabahçe Caddesi'nde bulunan dönercide çalışan kişiyle, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen biri arasında iddiaya göre küfür etme yüzünden tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda çalışan, yanındaki döner bıçağıyla tartıştığı kişiyi elinden yaraladı.
Olay yerine gelen polis dönerciyi gözaltına alırken, yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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