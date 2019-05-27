Beşiktaş'taki iş adamına silahlı saldırı

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Beşiktaş'ta iş adamı Ali Rıza Gültekin'in öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Gültekin'in, 15 Kasım 2018'de, Barbaros Bulvarı'ndaki bir binanın dördüncü katındaki iş yerinde öldürülmesine ilişkin bazı şüphelilerin kimliklerini tespit etti.Ekipler, İstanbul, Mardin, Tokat, Diyarbakır, Konya ve Muğla'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, aralarında suç örgütü lideri olduğu değerlendirilen M.B'nin de bulunduğu 10 kişiyi yakaladı.Emniyette işlemleri tamamlanan 2'si kadın 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.