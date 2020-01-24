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Beşiktaş'taki kaza trafikte yoğunluk oluşturdu

Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı'nda iki aracın karıştığı kaza, trafik akışında yoğunluğa neden oldu.

24.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:08Beşiktaş'taki kaza trafikte yoğunluk oluşturdu
'ta Barbaros Bulvarı'nda iki aracın karıştığı kaza, trafik akışında yoğunluğa neden oldu.
Barbaros Bulvarı'nda ilerleyen 34 UT 763 plakalı araç, sürücüsü kırmızı ışıkta geçtiği sırada, karşı sokaktan çıkan ciple çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil yan dönerken, kaza nedeniyle yolda trafik oluştu.
Kazayı gören diğer sürücülerin vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce, 3 şeritli yol üzerinde önlem alınarak trafik akışı tek şeridi indirildi.
Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada araçlarda hasar oluşurken, trafik akışı yan devrilen aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: AA

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