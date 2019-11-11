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BEŞİKTAŞ'TAKİ OTOBÜS DEHŞETİ: SÜRÜCÜ KAMERAYI BÖYLE KAPATMIŞ

İstanbul DHABeşiktaş'ta durağa dalan özel halk otobüsü sürücüsünün, güvenlik kamerasına kapatma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

11.11.2019 12:56 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:56BEŞİKTAŞ'TAKİ OTOBÜS DEHŞETİ: SÜRÜCÜ KAMERAYI BÖYLE KAPATMIŞ

DHA

'ta durağa dalan özel halk otobüsü sürücüsünün, güvenlik kamerasına kapatma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu  1 kişinin ölmüş, 12 kişi ise yaralanmıştı.

Otobüsün güvenlik kamera görüntülerinin tutuklanan sürücü Necdet Karakuş'un kapattığı açıklanmıştı. O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Karakuş'un kaza öncesi kamerayı kapattığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Sürücünün kamerayı kapatması

-Kaza ile ilgili arşiv görüntülenr



İstanbul, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: DHA

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