BEŞİKTAŞ'TAKİ OTOBÜS DEHŞETİ: SÜRÜCÜ KAMERAYI BÖYLE KAPATMIŞ

İstanbul DHA
Beşiktaş'ta durağa dalan özel halk otobüsü sürücüsünün, güvenlik kamerasına kapatma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün durağa dalması sonucu 1 kişinin ölmüş, 12 kişi ise yaralanmıştı.
Otobüsün güvenlik kamera görüntülerinin tutuklanan sürücü Necdet Karakuş'un kapattığı açıklanmıştı. O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Karakuş'un kaza öncesi kamerayı kapattığı görülüyor.
Görüntü Dökümü:
--------
-Sürücünün kamerayı kapatması
-Kaza ile ilgili arşiv görüntülenr