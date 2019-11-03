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Beşiktaş'taki otobüs kazasında yaralanan bir kişi hastanede hayatını kaybetti

Beşiktaş'taki otobüs kazasında yaralanan bir kişi hastanede hayatını kaybettiİSTANBUL - Beşiktaş'ta Ortaköy istikametine doğru ilerlediği sırada kontrolden çıkarak durağa dalan özel halk otobüsü nedeniyle 13 kişi yaralamıştı.

03.11.2019 22:06
Beşiktaş'taki otobüs kazasında yaralanan bir kişi hastanede hayatını kaybetti
İSTANBUL - Beşiktaş'ta Ortaköy istikametine doğru ilerlediği sırada kontrolden çıkarak durağa dalan özel halk otobüsü nedeniyle 13 kişi yaralamıştı. Yaralılardan birinin yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Beşiktaş'ta saat 16.30 sıralarında yaşanan kazada, güzergahı dışında Ortaköy istikametine doğru ilerleyen Necdet K. idaresindeki 34 AJ 7572 plakalı özel halk otobüs henüz belirlenemeyen bir sebeple kontrolden çıkarak Bahçeşehir Üniversitesi Otobüs Durağına dalmış ve 12 kişinin yaralanmasına sebebiyet vermişti. Kaza sonrası kaçmak isteyen sürücü Necdet K. kendisini durdurmak isteyen bir kişiyi de kolundan bıçakla yaralayarak denize atlamış ve polis ekipleri tarafından çıkartılarak gözaltına alınmıştı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, olay yerinde yapılan incelemelerde 21 metre fren izi tespit edilmişti. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Yalçın Tahir Billur isimli bir kişinin yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Beşiktaş'taki otobüs kazasında yaralanan bir kişi hastanede hayatını kaybetti

3. Sayfa

Kaynak: İHA


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