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Beşiktaş'taki scooter kazasına tutuklama istemi

Beşiktaş'ta elektrikli scooter kullanan 17 yaşındaki Okan Yıldız'a çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan sürücü Yunus E., çıkarıldığı savcılıkça tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

26.02.2020 14:23 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:23Beşiktaş'taki scooter kazasına tutuklama istemi
'ta elektrikli scooter kullanan 17 yaşındaki Okan Yıldız'a çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan sürücü Yunus E., çıkarıldığı savcılıkça tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Beşiktaş'ta Büyükdere Caddesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen kazada Yunus E. kontrolündeki araç, kiraladığı elektrikli scooterı kullanan 17 yaşındaki Okan Yıldız'a çarptı. Yaşanan kazada Okan Yıldız hayatını kaybederken, sürücü Yunus E. gözaltına alındı. Olayın ardından gözaltına alınan Yunus E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının sonrasında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Adliyede savcılığa çıkarılan Yunus E., 'Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak' suçundan tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. - İSTANBUL

Büyükdere Caddesi, Okan Yıldız, Beşiktaş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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