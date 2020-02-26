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Beşiktaş'taki scooter kazasında otomobil sürücüsü tutuklandı

Beşiktaş'ta elektrikli scooter kullanan 17 yaşındaki Okan Yıldız'a çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan sürücü Yunus E., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

26.02.2020 18:20 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:20Beşiktaş'taki scooter kazasında otomobil sürücüsü tutuklandı
'ta elektrikli scooter kullanan 17 yaşındaki Okan Yıldız'a çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan sürücü Yunus E., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Beşiktaş'ta Büyükdere Caddesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen kazada Yunus E. kontrolündeki araç, kiraladığı elektrikli scooterı kullanan 17 yaşındaki Okan Yıldız'a çarpmıştı. Kazada Okan Yıldız hayatını kaybederken, sürücü Yunus E. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının sonrasında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen sürücü Yunus E. savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Yunus E., 'Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)

Büyükdere Caddesi, Okan Yıldız, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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