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Beşiktaş'taki tehlikeli yolculuk kamerada

BEŞİKTAŞ'TAKİ TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADAHaber-Kamera: Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) BEŞİKTAŞ Büyükdere Caddesi'nde kask ve dizlik takmayan sürücünün elektrikli tek tekeriyle trafiği tehlikeye düşüren yolculuğu kameraya yansıdı.

15.01.2020 11:02 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:03
BEŞİKTAŞ'TAKİ TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA
Haber-Kamera: Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) BEŞİKTAŞ Büyükdere Caddesi'nde kask ve dizlik takmayan sürücünün elektrikli tek tekeriyle trafiği tehlikeye düşüren yolculuğu kameraya yansıdı.
Elektrikli araçların sayısı her geçen gün artarken, kullanıcıların gerekli tedbirleri almayarak trafiğe çıkmaları ise kazalara davetiye çıkarıyor. 'ta 'elektrikli tek teker' kullanarak trafiğe çıkan bir sürücünün kask ve dizlik takmayarak araçların arasından tehlikeli şekilde ilerlemesi kameralara yansıdı.
KULLANIMI ANA ARTERLERDE YASAK
Vatandaşların meraklı bakışları altında bir süre trafikte ilerleyen sürücü ise daha sonra gözden kaybolarak yoluna devam etti. 'Elektrikli tek teker' kullanımının ana arterlerde kullanımının yasak olduğu öğrenildi.
Beşiktaş'taki tehlikeli yolculuk kamerada

Büyükdere Caddesi, Beşiktaş, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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