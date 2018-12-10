Beşiktaş'taki Terör Saldırısı - Şehit Polis Memurları Yılmaz ve Horoz Memleketlerinde Anıldı - Muş/

İstanbul Beşiktaş
'ta iki yıl önce düzenlenen terör saldırısında şehit olan çevik kuvvet polisi Murat Yılmaz
, Muş
'taki kabri başında anıldı.
Şehit polis memuru Yılmaz için Polis
Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.
Muş Valisi İlker Gündüzöz
, Belediye Başkanı Feyat Asya
, İl Jandarma
Komutanı Albay Bülent Baykal, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş
, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Yılmaz'ın meslektaşları ile şehit ve gazi yakınlarının katıldığı programda, şehit Yılmaz için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Programda konuşan Belediye Başkanı Asya, Murat Yılmaz'ın terör örgütü PKK
'nın saldırısı sonucu şehit olmasının yıl dönümü nedeniyle bir araya geldiklerini söyledi.
Yılmaz'ın ailesinin acısını paylaştıklarını belirten Asya, bütün şehitlerin ailelerine başsağlığı diledi. Türkiye
Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Muş Şube Başkanı Emrullah Aktaş ise 10 Aralık
2016'da terör örgütü PKK tarafından Beşiktaş'ta düzenlenen saldırıda Murat Yılmaz'ın şehit olduğunu anımsatarak, "Şehidimizin kabri başında Kur'an-ı Kerim okuduk. Ailenin acısını paylaştık. Tüm şehitlerimize dua ettik. Bu acıya ortak olan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.
Konuşmaların ardından anma programına katılanlara lokum dağıtıldı.
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Beşiktaş'taki Vodafone Park
yakınında 10 Aralık 2016'da düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Emre Horoz için, Konya
'nın Seydişehir
ilçesinde adının verildiği okulda anma töreni düzenlendi.
İlçeye bağlı Kesecik
Mahallesi'ndeki törende, ortaokulun öğrenci ve öğretmenleri tarafından hazırlanan program katılımcılara duygulu anlar yaşattı.
Anma törenine, babaları şehit olduğunda 6 aylık olan ikizleri ile katılan şehidin eşi Nazife Horoz, "Şehit eşi olmak herkese nasip olmaz. Başım dik. Benim eşim Allah yolunda, vatan, millet aşkı ile can verdi. En temiz üniforması üstündeyken, meslek aşkı ile can verdi. Gururluyum, aslan yürekli bir adamın kızları olan Elif ve Erva'nın annesiyim. Sizler gibi, acımı yürekten paylaşan dostlarımın olduğunu bilmek bana güven veriyor." diye konuştu.
Salonda bir öğrencinin okuduğu şiir sırasında şehidin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Öğrencilerin, şehit Emre Horoz için kaleme aldıkları hatıra defteri, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan
tarafından şehidin eşine hediye edildi.
Törene, Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Salih Yahya Koca, İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, şehidin yakınları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Beşiktaş,Muş
10 Aralık 2018 Pazartesi 18:53