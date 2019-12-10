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Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar için mevlid-i şerif okutuldu

İstanbul'da 2016 yılında oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde düzenlenen terör saldırısında şehit olan 39'u emniyet mensubu 47 kişi için mevlid-i şerif okutuldu.

10.12.2019 17:19 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:24Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar için mevlid-i şerif okutuldu
'da 2016 yılında oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde düzenlenen terör saldırısında şehit olan 39'u emniyet mensubu 47 kişi için mevlid-i şerif okutuldu. Bir çok emniyet mensubu ve vatandaşın katıldığı mevlit sonrası şehitlerin ruhuna lokma dağıtıldı.

İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Stadı yakınında terör örgütü PKK'nın kolu olan TAK tarafından polislere yönelik 10 Aralık 2016 yılında gerçekleştirilen terör saldırısında 39 polis ve 8 sivil şehit olmuş, 155 kişi de yaralanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından patlamada şehit olanlar için Dolmabahçe Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nde mevlid-i şerif okutuldu. Mevlid-i şerifin ardından ise dua edildi. Mevlide şehit ailelerinin yanı sıra çok sayıda emniyet mensubu ve vatandaş katıldı. Mevlid sonrası ise şehitlerin ruhuna mevlide katılanlara lokma ikram edildi.

"Oğlum Şırnak'ta şehit oldu"

Mevlid programına katılan ve oğlu Özcan Şahin'in Şırnak'ta şehit olduğunu söyleyen Fatma Şahin, "Oğlum Şırnak'ta şehit oldu. Mutluyum diyemem. Çok üzgünüm. Şehit annesi olmanın üzüntüsü çok. Arkadaşları her akşam arıyor. Çok özledik anne arkadaşımızı diyorlar. Allah bana acı verdi başkalarına vermesin" dedi. - İSTANBUL

İstanbul, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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