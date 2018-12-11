Beşiktaş'taki Toprak Kayması

11 Aralık 2018 Salı 11:07



11 Aralık 2018 Salı 11:07

Akatlar'da yoğun yağış nedeniyle evlerin arasında bulunan toprağın kayması sonucu ekipler güvenlik şeridi çekerek çalışma başlattı. Evde yaşayan bir vatandaş, "Deprem oluyor sandık" dedi.Beşiktai Akatlar Elmas Sokak'ta saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, yoğun yağış sonrası evler arasında bulunan bir yaya yolunda kayma meydana geldi. Kayan toprak yan taraftaki evin arkasına çöktü. Olay sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri, çöken yol üzerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Sabah saatlerinde toprak kaymasının boyutu ortaya çıkınca da belediye ekipleri çalışma başlattı. Toprağı kazan ekipler, arkadaki evlerin kayma olasılığına karşı önlem aldı."Deprem oldu sandık"Evde yaşayan Adnan Öztürk, "Gece saatlerinde gürültüyle bir uyandık, deprem oldu sandık. Sonra arka tarafa bir baktık, sağanak yağmur sonrası toprak çökmüş. Oğlum görevlileri aradı, bugün gündüz gözüyle de gelişmelere bakacağız. Eve bir hasar vermedi, sadece yığılma var ama üstteki evler tehlikede. Biraz daha devam ederse o evler de kayabilir. Biz depremden korktuk" dedi.Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL