BEŞİKTAŞ'TAKİ YANKESİCİLİK KAMERADA
Beşiktaş'ta bir büfeden alışveriş yapan kadının arkasından gelen Filistin uyruklu bir yankesici kadının cep telefonunu çaldı.
11.03.2020 10:53 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:33
Beşiktaş 'ta bir büfeden alışveriş yapan kadının arkasından gelen Filistin uyruklu bir yankesici kadının cep telefonunu çaldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Beşiktaş Cihannüma Mahallesinde bulunan bir büfeden 12 Şubat akşamı alışveriş yapan Aslı M. (32), büfeden ayrıldığı sırada cep telefonunun cebinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine Aslı M., polise ihbarda bulundu. Büfenin güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, Aslı M.'nin arkasından gelen bir kişinin yankesicilik yöntemiyle cep telefonunu çaldığını belirledi. Şüphelinin Aslı M.'nin arkasından yaklaştığı ardından cep telefonunu aldıktan sonra hızlıca uzaklaştığıda güvenlik kameralarına yansıdı.
Polis yaptığı çalışmalarda şüphelinin Filistin uyruklu Ali S. (52) olduğunu tespit etti. Ali S. kısa sürede yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Beşiktaş Cihannüma Mahallesinde bulunan bir büfeden 12 Şubat akşamı alışveriş yapan Aslı M. (32), büfeden ayrıldığı sırada cep telefonunun cebinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine Aslı M., polise ihbarda bulundu. Büfenin güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, Aslı M.'nin arkasından gelen bir kişinin yankesicilik yöntemiyle cep telefonunu çaldığını belirledi. Şüphelinin Aslı M.'nin arkasından yaklaştığı ardından cep telefonunu aldıktan sonra hızlıca uzaklaştığıda güvenlik kameralarına yansıdı.
Polis yaptığı çalışmalarda şüphelinin Filistin uyruklu Ali S. (52) olduğunu tespit etti. Ali S. kısa sürede yakalandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :BEŞİKTAŞ'TAKİ YANKESİCİLİK KAMERADA
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