Haberler» Güncel» Haber

Beşiktaş, taktik çalıştı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

18.07.2019 13:00 Beşiktaş, taktik çalıştı
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan siyah-beyazlıların antrenmanı, dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. İdman, pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve şut çalışması ile tamamlandı. Antrenmana izinli olan Gary Medel ile Rıdvan Yılmaz katılmadı. Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson ise takımdan ayrı sahada koşu çalışması yaptı. Beşiktaş, kamp çalışmalarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.
(İHA)
Kaynak: İHA
Hasan Doğan, Beşiktaş, Sabah, Riva, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:28   SEL BÖLGESİNDEN HAVADAN GÖRÜNTÜLER
17:28   Vali Çakır'dan AA'ya ziyaret
17:26   Gazeteciler Cemiyetinden Başkan Kavaklıgil'e Hayırlı Olsun Ziyareti
17:26   Hindistan'da sel: Vahşi hayvanlar firarda
17:26   Yaralı leyleğe belediye sahip çıktı
17:25   Edremit'te hayvan hakları çalışma grubu kuruldu
17:25   BÜYÜKÇEKMECE'DE ÇÖKEN YOLDA ÇALIŞMA SÜRÜYOR; TRAFİK OLUŞTU