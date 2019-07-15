15.07.2019 21:27
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Beşiktaş, taktik ve kondisyon çalıştı

Beşiktaş, taktik ve kondisyon çalıştı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde yaptığı idmanla devam etti.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde yaptığı idmanla devam etti.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Taktik ve kondisyon ağırlıklı gerçekleştirilen idman, ısınma, istasyon koşuları ve streching çalışmalarıyla başladı. Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idmanda dar alanda oyun ve kontrol-pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar ve tam sahada  yapılan taktik maçı ile sona erdi.
Siyah beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın saat 18.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.


Kaynak: DHA
Hasan Doğan, Beşiktaş, Riva, Spor

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