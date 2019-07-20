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Beşiktaş, taktik ve kondisyon çalıştı

Beşiktaş, yeni sezon kamp çalışmalarına Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

20.07.2019 21:36 Beşiktaş, taktik ve kondisyon çalıştı
Beşiktaş, yeni sezon kamp çalışmalarına Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman, sahada yapılan ısınma ve istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından dar alanda oyun ve kontrol-pas çalışmaları yapılan idman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, kamp çalışmalarını yarın saat 10.30'da yapacağı antrenman ve 18.30'da Kocaelispor ile oynayacağı hazırlık maçı ile tamamlayacak.


Kaynak: DHA
Hasan Doğan, Beşiktaş, Riva, Spor

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