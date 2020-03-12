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Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig'in 26'ncı haftasında Galatasaray ile pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

12.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:54
Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı

Beşiktaş , Süper Lig'in 26'ncı haftasında Galatasaray ile pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Siyah-beyazlılarda Dorukhan Toköz, sahada bireysel programına devam etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçti. İdman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Antrenman, gruplar halinde oynanan ayak tenisi ile sona erdi.

Beşiktaş, derbi maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.


Kaynak: DHA

Etiketler : Galatasaray, Beşiktaş, Spor

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