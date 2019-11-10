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Beşiktaş'tan 3 maçlık galibiyet serisi

Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor'u taraftarı önünde N'Koudou'nun golüyle 1-0 mağlup eden Beşiktaş, ligdeki son 3 maçından galibiyetle ayrılarak zirve yarışını sürdürdü.

10.11.2019 20:57 | Son Güncelleme: 10.11.2019 21:02Beşiktaş'tan 3 maçlık galibiyet serisi
Süper Lig'in 11. haftasında 'u taraftarı önünde N'Koudou'nun golüyle 1-0 mağlup eden , ligdeki son 3 maçından galibiyetle ayrılarak zirve yarışını sürdürdü.

Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor'u ağırlayan Beşiktaş, taraftarı önündeki mücadeleden 1-0 galip ayrılarak ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Ligin 8. haftasında deplasmanda oynanan Ankaragücü mücadelesinden golsüz beraberlikle döndükten sonra önce iç sahada Galatasaray'ı 1-0, ardından da deplasmanda 'u 2-1'le geçen siyah-beyazlılar, Denizlispor karşısında da kazanarak seriyi 3 maça çıkardı. Beşiktaş ayrıca son 5 lig maçından 13 puan toplayarak iyi bir ivme yakaladı ve zirve yarışında iddialı konuma geldi.

Çebi yönetimi ligde kayıp yaşamadı

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık koltuğuna oturan Ahmet Nur Çebi, göreve geldikten sonra ligde kayıp görmedi. Çebi'nin başkan olmasının ardından ilk lig maçında Galatasaray'ı konuk eden ve 1-0 kazanan Beşiktaş, derbinin ardından önce deplasmanda Antalyaspor'u 2-1, sonra da iç sahada Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar böylece milli araya da moralli girdi. - İSTANBUL

Antalyaspor, Denizlispor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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