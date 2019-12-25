Haberler » Güncel » Beşiktaş'tan 4 futbolcu için açıklama - Haber

Beşiktaş'tan 4 futbolcu için açıklama

Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Orkan Çınar ve Muhayer Oktay ile teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda devre arasında yolların ayrılacağı yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

25.12.2019 13:25 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:25 Beşiktaş'tan 4 futbolcu için açıklama
, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Orkan Çınar ve Muhayer Oktay ile teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda devre arasında yolların ayrılacağı yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı.
Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yazılı ve görsel medyada bir süredir yer alan 'Beşiktaş'ta 4 Futbolcu ile Yollar Ayrılıyor' başlıklı haberle ilgili bir açıklama yapma gereği duyulmuştur.
Yönetim Kurulumuzun futbolcularımız; Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Orkan Çınar ve Muhayer Oktay ile teknik heyetimizden gelen rapor doğrultusunda devre arasında yolları ayırmayı planladığı iddiasını gerçeklikle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur" denildi.
(İHA)

Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:52   Burdur'da evinde yangın çıkan yaşlı kadın öldü - Haber
13:52   Endonezya'da otobüsün nehre düşmesi sonucu ölü sayısı 32'ye çıktı - Haber
13:51   Türk Diyanet Vakfı'ndan, saldırılardan kaçan ailelere yardım - Haber
13:51   Karaman cumhurbaşkanı erdoğan'dan, saat tamircisine hediye saat - Haber
13:50   112 yaşında Ayşe Nine'den acı haber - Haber
13:29   Camilerde oturakların kaldırılması sonrası cemaat, tabure kullanmaya başladı - Haber
13:15   Son dakika: Zonguldak Kilimli'de maden ocağında patlama: 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı - Haber
10:54   Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Noel mesajı yayınladı - Haber
10:51   Bankayı 20 bin lira borcu olduğu için soymaya kalkışmış - Haber
10:00   Küçük çocuğa otomobil kullandıran sorumsuz baba tepki çekti - Haber
25.12.2019 13:55:11