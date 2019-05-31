Beşiktaş'tan Abdullah Avcı açıklaması geldi

Başakşehir'e veda eden Abdullah Avcı, Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme üzerinden anlaşmaya vardı ve siyah-beyazlı kulübün tesislerine ilk ziyaretlerini gerçekleştirdi.

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş ile anlaşması hakkında açıklamalarda bulunan Ahmet Ürkmezgil, "İnşallah hayırlı olur. İstanbulspor'dan hocayı tanıyorum. Son 10 yılda hiç ayrılmadığım bir dostum, çok sevdiğim bir kardeşim. Kan değişiklikleri her zaman ya da genelde iyi olmuştur. Abdullah Hoca çok takdir ettiğimiz bir hoca. Duruşuyla, istikrarıyla, disipliniyle takdir ettiğimiz bir hoca. Çalışmak istediğimiz bir insandı. Şenol Hoca, Milli Takım'a gittiği için bu imkan doğdu. Şampiyonlukta amiyane tabirle hocanın açlığını düşündüğümüzde, bizim için de iki senedir şampiyonluğun kaçtığını düşünürsek, bu iki amacın bir araya gelmesiyle daha iyi sonuca gideceğimizi düşünüyoruz. Abdullah Hoca'yı ikna etmek zor olmadı. Zaten o bizim dostumuz, kardeşimiz. Başkan da onu çok sever. Israrla bu işler olmaz. Abdullah Hoca da bizim kulübümüzü doğru yer olarak gördüğü için bu tercihi yaptı. Bu yüzden iki taraf için de ikna gibi bir şey söz konusu olmadı " dedi.

AVCI YİNE TL ÜZERİNDEN SÖZLEŞME YAPACAK

Şenol Güneş'e 2,5 milyon euro veren Mircea Lucescu için ise 2 milyon euroyu gözden çıkaran yönetimin, Abdullah Avcı'ya yıllık 10-12 milyon lira ödeyeceği aktarıldı. Teknik direktörlük kariyeri boyunca tüm sözleşmelerini Türk Lirası üzerinden yapan Avcı'nın bu prensibini Beşiktaş'ta devam ettireceği vurgulandı.