Beşiktaş'tan Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı
Beşiktaş Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı yayımladı.
23.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:28
Beşiktaş Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; kendilerinin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz. Birlikte başaracağız." denildi.
Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; kendilerinin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz. Birlikte başaracağız." denildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Beşiktaş Spor Kulübü, Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Twitter, Spor