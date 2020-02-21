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Beşiktaş'tan Adem Ljajic'in sağlık durumuna ilişkin açıklama Açıklaması

Beşiktaş Kulübü, orta saha oyuncusu Adem Ljajic'de koronavirüs tespit edildiği iddialarını yalanladı.

21.02.2020 23:58 | Son Güncelleme: 21.02.2020 23:58Beşiktaş'tan Adem Ljajic'in sağlık durumuna ilişkin açıklama Açıklaması
Beşiktaş Kulübü, orta saha oyuncusu Adem Ljajic'de koronavirüs tespit edildiği iddialarını yalanladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ljajic'in durumuyla ilgili "Futbolcumuz Adem Ljajic'e Fulya Hastanesinde yapılan muayene ve tetkikler sonucunda Kriptik Tonsillit (yüksek ateş ile seyreden bademcik enfeksiyonu) tanısı konulmuş, ardından futbolcumuzun tedavisi tamamlanmıştır. Bireysel çalışmalara bugün başlayan Ljajic'in durumu şu an stabildir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, "Sosyal medyada, Adem Ljajic'in koronavirüsüne yakalandığının iddia edildiği paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz." denildi.

Beşiktaş Spor Kulübü, Adem Ljajic, Acıbadem, Spor

Kaynak: AA

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