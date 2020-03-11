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Beşiktaş'tan Akatlar Spor Salonu'nda koronavirüs temizliği

Dünyayı saran ve dün akşam Türkiye'de de bir kişide görüldüğü açıklanan koronavirüse karşı Beşiktaş Kulübü de önlem almaya başladı.

11.03.2020 13:27 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:27
Beşiktaş'tan Akatlar Spor Salonu'nda koronavirüs temizliği

Dünyayı saran ve dün akşam Türkiye 'de de bir kişide görüldüğü açıklanan koronavirüse karşı Beşiktaş Kulübü de önlem almaya başladı.

Siyah beyazlı kulüp, bu akşam Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçı olan Beşiktaş Sompo Sigorta - Türk Telekom karşılaşması öncesi, tüm salonu dezenfekte etti. Basketbol şubesinin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, görevliler tarafından tüm turnikelerin, kapıların ve salonun tamamının dezenfekte edildiği görülüyor. Aynı işlemin Beşiktaş'ın kendi salonlarında oynayacağı diğer branşlardaki müsabakalar öncesi de yapılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Salondaki çalışmalardan detaylar


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Kaynak: DHA

Etiketler : Beşiktaş Spor Kulübü, basketbol, Beşiktaş, Türkiye, Spor

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