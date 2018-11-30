Beşiktaş'tan Avrupa'da Muhteşem Dönüş

UEFA Avrupa
Ligi I Grubu 5. maçında Beşiktaş
, deplasmanda Norveç
ekibi Sarpsborg ile karşılaştı. İlk yarıda 2-0 geriye düşen siyah-beyazlılar, mücadeleden 3-2 galip ayrılarak puanını 7'ye yükseltti ve gruptan çıkma şansını yükseltti.
MAÇTAN DAKİKALAR
1. dakikada orta alandan atılan pasla buluşan Rashad Muhammed, Karius'un önde olduğunu görerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0 6. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Heintz'in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0 7. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Ljajic'in şutunda top kaleciden döndü. 20. dakikada Ljajic'in pasında Adriano'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda kaleci topu güçlükle kornere çeldi. 34. dakikada Lens'in sağ kanattan ortasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Ljajic'in şutunda kaleciyi de geçen meşin yuvarlağı Horn çizgiden kornere çeldi. 62. dakikada sol kanattan Caner'in kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza yayı önünde buluşan Ljajic, pasını Lens'e aktardı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan şutu ağlarla buluştu. 2-1 66. dakikada sağ kanattan Lens'in ortasında altıpas noktası üzerinde Love'ın şutu filelere gitti. 2-2 90+1. dakikada Oğuzhan Özyakup
'un pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Lens, topu kalecinin üstünden ağlara yolladı. 2-3
KÜNYE
Stat: Sarpsborg Hakemler: Harald Lechner xx, Andreas Heidenreich xx, Maximilian Kolbitsch xx Sarpsborg: Vasyutin x, Tveita x, Tamm x (Jörgensen dk. 50 x), Horn x, Thomassen xx, Nielsen x, Halvorsen xx, Zachariassen x, Heintz xxx (Amin Askar
dk. 68 x), Rashad Muhammed xxx (Jorgen Larsen dk. 89 ?), Mortensen xx Yedekler: Aslak Falch, Kristoffer Larsen, Harmeet Singh, Mohammed Usman, Jorgen Larsen Teknik Direktör: Geir Bakke Beşiktaş: Karius x, Necip Uysal
x, Adriano x (Fatih
Aksoy dk. 78 x), Caner Erkin
xx, Vida xx, Dorukhan Toköz
x, Ljajic xxx, Oğuzhan Özyakup xx, Lens xxx (Erdem Seçgin dk. 90+2 ?), Mustafa Pektemek
x, Cyle Larin x (Vagner Love dk. 58 xx) Yedekler: Utku Yuvakuran, Rıdvan Yılmaz
, Erdoğan Kaya
, Erdem Seçgin, Oğuzhan Akgün Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Rashad Muhammed (dk. 1), Heintz (dk. 6) (Sarpsborg), Lens (dk. 62 ve 90+1), Vagner Love (dk. 66) (Beşiktaş) Sarı kartlar: Ljajic, Fatih Aksoy, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)
(İHA)
Norveç,Avrupa,Beşiktaş