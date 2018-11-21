Beşiktaş'tan Babel Açıklaması

Beşiktaş
, Almanya
- Hollanda
maçında sakatlanan Ryan Babel
'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sağ arka adelesinde yırtık ve kanama tespit edilen Hollandalı futbolcunun tedavisine başlandığı bildirildi.
Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Ülkesinin milli takım maçında sakatlanan oyuncumuz Ryan Babel'in sağlık ekibimizce yapılan muayenesi ve Acıbadem
Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sağ uyluk arka adale (Biceps) zarında (Fascia) mikroyırtık ve buna bağlı kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır" - İstanbul
Almanya,Ryan Babel,Beşiktaş
21 Kasım 2018 Çarşamba 17:41