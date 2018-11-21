21 Kasım 2018, 17:41
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Beşiktaş'tan Babel Açıklaması

Beşiktaş

Beşiktaş, Almanya - Hollanda maçında sakatlanan Ryan Babel'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.



Beşiktaş, Almanya - Hollanda maçında sakatlanan Ryan Babel'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sağ arka adelesinde yırtık ve kanama tespit edilen Hollandalı futbolcunun tedavisine başlandığı bildirildi.

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:  

"Ülkesinin milli takım maçında sakatlanan oyuncumuz Ryan Babel'in sağlık ekibimizce yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sağ uyluk arka adale (Biceps) zarında (Fascia) mikroyırtık ve buna bağlı kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır" - İstanbul Almanya,Ryan Babel,Beşiktaş
21 Kasım 2018 Çarşamba 17:41



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