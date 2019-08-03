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Beşiktaş'tan Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Gary Medel açıklaması

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın 5. ayak (metatars) tarak kemiğinde çatlak ve Gökhan Gönül'ün el 4. tarak (metakarp) kemiğinde kırık tespit edildiğini, Udinese maçında kasık bölgesinde zorlama hisseden Gary Medel'in de pazartesi MR'i çekileceğini açıkladı.

03.08.2019 15:34 Beşiktaş'tan Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Gary Medel açıklaması
Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın 5. ayak (metatars) tarak kemiğinde çatlak ve Gökhan Gönül'ün el 4. tarak (metakarp) kemiğinde kırık tespit edildiğini, Udinese maçında kasık bölgesinde zorlama hisseden Gary Medel'in de pazartesi MR'i çekileceğini açıkladı.

Beşiktaş, Udinese ve Larisas ile oynanan hazırlık karşılaşmalarında sakatlanan futbolcularının sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Takımımızın Udinese ile dün oynadığı hazırlık maçının ikinci yarısında sağ ayak dış kısmına darbe alan ve oyundan çıkan futbolcumuz Burak Yılmaz'ın yapılan muayene ve çekilen film sonucuna göre 5. ayak (metatars) tarak kemiğinde küçük bir çatlak oluştuğu görülmüş, oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Siyah-beyazlılarımızın Udinese ile oynadığı hazırlık maçının ilk yarısının sonlarına doğru ayağı çime takılan ve kasık bölgesinde zorlanma hisseden Gary Medel'in tedavisine başlanmıştır. Gerekli görülmesi halinde 5 Ağustos Pazartesi günü MR çekilecektir.

Ekibimizin A. Larisas ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan futbolcumuz Gökhan Gönül'ün el 4. tarak (metakarp) kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuz 5 Ağustos Pazartesi günü ameliyat edilecektir. Gökhan Gönül, ameliyat sonrası koruyucu özel bir alçı ile takımla birlikte çalışmalara devam edecektir." - İSTANBUL

Gökhan Gönül, Burak Yılmaz, Gary Medel, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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