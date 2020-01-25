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Beşiktaş'tan depremzedelere yardım organizasyonu

Beşiktaş Kulübü, Elazığ'daki depremden etkilenen vatandaşlar için yardım organizasyonu düzenleyecek.

25.01.2020 14:16 | Son Güncelleme: 25.01.2020 14:16Beşiktaş'tan depremzedelere yardım organizasyonu
Beşiktaş Kulübü, 'daki depremden etkilenen vatandaşlar için yardım organizasyonu düzenleyecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı erkek basketbol takımının FIBA Şampiyonlar Ligi'nde, BJK Akatlar ve Kültür Kompleksi'nde 28 Ocak Salı günü saat 20.00'de Neptunas'la oynayacağı maçın devre arasında, Elazığ'daki depremden etkilenen vatandaşlar için yardım organizasyonu düzenleneceği bildirildi.
Taraftarların maçın devre arasında sahaya atacakları atkı ve berelerin, depremzedelere ulaştırılacağı kaydedildi.

Beşiktaş Spor Kulübü, Elazığ, Spor

Kaynak: AA

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