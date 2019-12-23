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Beşiktaş'tan derbi sonrası paylaşım: Bu düzen böyle sürmeyecek!

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi sonrası Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın penaltı pozisyonunda VAR'a gitmediği pozisyonun gösterildiği paylaşımda, "Bu düzen böyle sürmeyecek!" ifadesi kullanıldı.

23.12.2019 00:08 | Son Güncelleme: 23.12.2019 00:12

Süper Lig'in 16. haftasında , sahasında 'ı 3-1 mağlup etti. Derbiye, hakem Cüneyt Çakır'ın penaltı pozisyonunda VAR'a gitmediği anlar damga vurdu. Serdar Aziz'in Vida'ya hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda yaptığı müdahalelere penaltı bekleyen Beşiktaşlılar, Cüneyt Çakır'ın oyunu devam ettirmesine sert tepki gösterdiler.

"BU DÜZEN BÖYLE SÜRMEYECEK"

Kulübün ikinci başkanı Adnan Dalgakıran'ın canlı yayındaki açıklamalarından sonra siyah-beyazlıların resmi hesabından da paylaşım geldi. Beşiktaş, "Bu düzen böyle sürmeyecek!" şeklinde paylaşım yaparak, maçta siyah-beyazlı camianın penaltı beklediği 3 pozisyonun görselini paylaştı.

"3 POZİSYONUMUZDA DA VAR'A GİTMEDİ"

Adnan Dalgakıran maç sonu yaptığı açıklamada, "Türkiye'de VAR diye bir uygulama var. nasıl Fenerbahçe'nin pozisyonunda hakem VAR'a giderek doğru bir karar verdi, bizim 3 pozisyonumuzda hakem VAR'a gitmedi. son 3 maçta hakem fiyaskoları yaşıyoruz. Biz 1. derecede Beşiktaş'ın hakkını korumak için bu koltuktayız. Yarın başkanımız gereken açıklamayı yapacak. Sadece bu akşamki yenilgiyle ilgili konuşma yapmıyoruz. Futbol ilginç bir oyundur çünkü bir takım kötü oynarken de kazanabilir. Biz bugün kötüydük ama bizim biletimizi hakemler kesemez. Beşiktaş kötüydü. Bunu teknik direktör ve yönetim bu sorunu çözmeye çalışır Yönetim Kurulu toplantısında her şey masaya yatırılıyor. Hakem hatalarıyla ilgili başkanımız gereken açıklamayı yapacak." ifadelerini kullanmıştı.

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Beşiktaş'tan derbi sonrası paylaşım: Bu düzen böyle sürmeyecek!

Cüneyt Çakır, Fenerbahçe, Beşiktaş, Twitter, Spor


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