Beşiktaş'tan Emre Mor bombası!

Beşiktaş, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yönetime sunduğu rapor doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlı takım, Celta Vigo'da forma giyen milli oyuncu Emre Mor'u gündemine aldı.

CELTA VİGO KİRALAMAYA SICAK BAKIYOR

A Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, teknik heyetin de olumlu rapor verdiği Emre Mor için harekete geçti. İspanyol ekibinin de Emre Mor'u Beşiktaş'a kiralamaya sıcak baktığı bildirildi. Oyuncunun Beşiktaş'ta iyi bir performans sergilemesi halinde satış opsiyonunun kullanılacağı belirtildi.