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Beşiktaş'tan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş Kulübü, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

23.03.2020 23:25 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:25
Beşiktaş'tan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
Beşiktaş Kulübü, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Beşiktaş Spor Kulübü, Galatasaray, Fatih Terim, Güncel

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