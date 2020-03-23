Beşiktaş'tan Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı

Beşiktaş Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA