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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncuları ve idari personelinde korona virüs belirtileri görülmesi nedeniyle sarı-lacivertliler için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

21.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:54
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı
Beşiktaş , Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncuları ve idari personelinde korona virüs belirtileri görülmesi nedeniyle sarı-lacivertliler için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Basketbol takımınızdaki bazı oyuncularınız ve idari kadronuzda Covid-19 belirtilerine rastlandığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağınıza yürekten inanıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Fenerbahçe Doğuş, basketbol, Beşiktaş, Spor

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