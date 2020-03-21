Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı
Beşiktaş, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncuları ve idari personelinde korona virüs belirtileri görülmesi nedeniyle sarı-lacivertliler için geçmiş olsun mesajı paylaştı.
21.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:54
Beşiktaş , Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncuları ve idari personelinde korona virüs belirtileri görülmesi nedeniyle sarı-lacivertliler için geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Basketbol takımınızdaki bazı oyuncularınız ve idari kadronuzda Covid-19 belirtilerine rastlandığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağınıza yürekten inanıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL
Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Basketbol takımınızdaki bazı oyuncularınız ve idari kadronuzda Covid-19 belirtilerine rastlandığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağınıza yürekten inanıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Fenerbahçe Doğuş, basketbol, Beşiktaş, Spor