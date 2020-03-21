Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı
Beşiktaş, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncuları ve idari personelinde korona virüs belirtileri görülmesi nedeniyle sarı-lacivertliler için geçmiş olsun mesajı paylaştı.
21.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:00
Beşiktaş , Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncuları ve idari personelinde korona virüs belirtileri görülmesi nedeniyle sarı-lacivertliler için geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Basketbol takımınızdaki bazı oyuncularınız ve idari kadronuzda Covid-19 belirtilerine rastlandığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağınıza yürekten inanıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Basketbol takımınızdaki bazı oyuncularınız ve idari kadronuzda Covid-19 belirtilerine rastlandığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağınıza yürekten inanıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Fenerbahçe Doğuş, basketbol, Beşiktaş, Güncel