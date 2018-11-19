Beşiktaş, Babel'i Galatasaray'a Gitmemesi İçin Devre Arasında Satacak

Babel konusunda Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Hollandalı futbolcunun G. Saray ile anlaştığı yönündeki iddialar üzerine harekete geçti.

Akşam'ın haberine göre; Babel, Beşiktaş'tan 3.2 milyon euro yıllık ücret istiyor. Siyah-Beyazlılar ise 2.2 milyon euro öneriyor, siyah-beyazlı yöneticiler, Babel ile anlaşma sağlayamazsa sezon sonunda G.Saray gitmemesi için devre arasında Flamengo'ya satma planını elinde tutuyor. Hollandalı oyuncunun, siyah-beyazlı yöneticilerin bu planı karşısında nasıl bir tavır sergileyeceği de merak konusu. Görüşmeler aralıksız devam ediyor.