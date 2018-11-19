19 Kasım 2018, 11:05
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Beşiktaş, Babel'i Galatasaray'a Gitmemesi İçin Devre Arasında Satacak

Beşiktaş yönetimi, Babel'in Galatasaray'la anlaştığı yönündeki haberler üzerine Hollandalı futbolcuyu devre arasında satma kararı aldı.

Babel konusunda Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Hollandalı futbolcunun G. Saray ile anlaştığı yönündeki iddialar üzerine harekete geçti.

Akşam'ın haberine göre; Babel, Beşiktaş'tan 3.2 milyon euro yıllık ücret istiyor. Siyah-Beyazlılar ise 2.2 milyon euro öneriyor, siyah-beyazlı yöneticiler, Babel ile anlaşma sağlayamazsa sezon sonunda G.Saray gitmemesi için devre arasında Flamengo'ya satma planını elinde tutuyor. Hollandalı oyuncunun, siyah-beyazlı yöneticilerin bu planı karşısında nasıl bir tavır sergileyeceği de merak konusu. Görüşmeler aralıksız devam ediyor.

Saray,Beşiktaş,Babel

YORUMLAR (10)
BLACK EAGLE: Giderse avrupaya gider. Bebel kesinlikle galataya gitmez. Türkiyede oynayacağı tek takım Beşiktaş. gesede böyle kişiliği düzgün futbolcular başarılı olamaz. t. direktör egospor paragöz, yardımcısı kavgacı hasan daha neler. sokak kabadayıları. onların yanında gerçekten güzel futbol pynayarak başarılı olamazsın. anca melo gibiler oynar böyle karaktersiz takımlarda. taraftarıda aynı
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KEREM 78: He gs de yedek bekler diye göndermek istemessen babeli olabilir sizde as oyuncu bizde yedek olur ha bide kıskançlıktan der isen gs nin isteyipte alamayacağı oyuncu yok sekiztaş fesatlanma.
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-: ADAMIN SÖZLEMESİ VAR ÖYLE KAFANA GÖRE NEYİ SATIYORSUN .
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ANDSMERO: gıtsın takıma katksı yok talisca verıyordu atıyordu sımdı takım satıyor anca gs gıtsın bence bızde patladı artıuk
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BAYA: BEŞİKTAŞ''TAN gs gibi şikeci bir takıma gitmek akla uygun değil. gs den her türlü şey beklenir. adamlar mafya gibi herkesle kavga etmeye çalışıyorlar.
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