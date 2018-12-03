Beşiktaş'tan Galatasaray'a Candan Erçetin'le Gönderme

Tüm Türkiye'nin kilitlendiği dev derbide dün ezeli rakibi Galatasaray'ı 1-0 yenen Beşiktaş maç sonunda rakibine göndermede bulundu.
Sarı kırmızılı ekipte bir dönem yöneticilik yapan ünlü şanatçı Candan Erçetin'in seslendirdiği 'Yüksek yüksek tepeler' türküsü stadyum hopörlörlerinden çalındı.
Siyah beyazlı stat görevlileri ayrıca 'Bir aslan miyav dedi' ve 'Loco Loco' şarkısını çalarak ezeli rakiplerinin Şampiyonlar Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova yenilgisine gönderme yaptı.
Candan Erçetin,Galatasaray,Beşiktaş
03 Aralık 2018 Pazartesi 15:42