03 Aralık 2018, 15:42
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Beşiktaş'tan Galatasaray'a Candan Erçetin'le Gönderme

Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanan dev derbide Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ın stadında maç sonunda sarı kırmızılı ekibin eski yöneticisi sanatçı Candan Erçetin şarkıları çalındı.

Tüm Türkiye'nin kilitlendiği dev derbide dün ezeli rakibi Galatasaray'ı 1-0 yenen Beşiktaş maç sonunda rakibine göndermede bulundu.
Sarı kırmızılı ekipte bir dönem yöneticilik yapan ünlü şanatçı Candan Erçetin'in seslendirdiği 'Yüksek yüksek tepeler' türküsü stadyum hopörlörlerinden çalındı. 
Siyah beyazlı stat görevlileri ayrıca 'Bir aslan miyav dedi' ve 'Loco Loco' şarkısını çalarak ezeli rakiplerinin Şampiyonlar Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova yenilgisine gönderme yaptı. 
Candan Erçetin,Galatasaray,Beşiktaş

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