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Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçı için TFF'ye başvuracak

Gazişehir Gaziantep'e deplasmanda 3-2 mağlup olan Beşiktaş, karşılaşmada kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye maçın yeniden oynanması için başvuruda bulunacak.

17.09.2019 19:19

Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçında kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye başvuruda bulunacak. Karşılaşmanın henüz başında Vida'nın kırmızı kart gördüğü ve Gazişehir'in penaltıdan gol bulduğu pozisyonda taç atışının nizami olmadığını gerekçe gösteren Beşiktaş, Kayode'nin de hakaretten sevk edilmesine karşın sportmenliğe aykırı hareketten ceza alması nedeniyle de itirazda bulunacak.

KAYODE, HAFTA İÇİNDE PFDK'YA SEVK EDİLMİŞTİ

Bilindiği üzere Kayode hakaretten PFDK'ya sevk edilmişti. Hakeme hakaretin alt sınırı 3 maç olurken sportmenliğe aykırı hareketten ceza almış ve bu cezayı hazırlık maçında aldığı için Beşiktaş'a karşı forma giymişti. Kayode, 3 maç ceza alması halinde Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecekti ancak alt sınırdan ceza alması nedeniyle, ceza tayinine yer olmadığı kararı verilmişti.

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Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçı için TFF'ye başvuracak

Türkiye Futbol Federasyonu, Gaziantep, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR(17)
UAGS:FENER AĞLAMA DERDİK BEŞİKTAŞTA BAŞLADI AĞLAMAYINNNN
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.:BU SENE AĞLAMA SEZONU GALİBA
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DENİZ DENİZ:Allaha havale turk hakemleri
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GERCEKCİ:Nede olsa kus takimlari ne beklersiniz.
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GERCEKCİ:Artik bundan sonra her takim ufak tefek seylere itiraz edip maclari tekrarlaktirmak icin bas vurmali ozaman 1 sezon 3 senede zor biter.
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MEMLEKETİM:Bir daha bu hasiyetsiz kulüplere büyük kulüp demeyin. Hicbir kural hatasi yok. Uefa''nin talimatnamesi cok acik ve net bildirilmis. Alanya - Fenerbahce müsebakasinda Fenerbahce, li kalce topu hizli sekilde oyuna sokmustur. Besiktas macinda ise Türkiye Futbol Federasyonunun talimati cok acik. Özel macda 1 mac ceza alan bir futbolcu resmi macda forma giyer. Bu sözde büyük kulüpleri Allah daha beter etsin. Rezil oluyorlar farkinda degiller. Gerci rezil olmak onlar icin onur meselesi.
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AD:Traftar adam olsaniz küfretmezdi Kuş takımı
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TARAFTAR:hakeme hakaretin alt sınırı 3 maçken kayode hakemin sülalesine küfür edip 1 maç ceza almış.. Eğer beynin varsa tekrar düşün.. Belki anlarsın
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EDEP YA HU YUH SİZE:Şımarık fener ve bjk yüzünden işler çocuk oyuncağı haline geldi.
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...:bir fenerliyim ama fb bjk sahada maci almaları lazım masada değil çünkü gs ağlayıp fenere bjk laf atmasın ancak gs karakterine yakışır masada mac almak çünkü fener ve bjk,,,gs kadar düşmemeli bu ligin ağlayan zirlayan tek takımı var oda gs ...alanyaspor macı oynadı ve aldı fener bahçe macı kural hatasında kaybetmedi kendi hatasından kaybetti
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