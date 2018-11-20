Beşiktaş'tan Hernandez Hamlesi

Kadrosuna forvet takviyesi düşünen Beşiktaş
'ta Javier Hernandez
ismi daha sık gündeme gelmeye başladı. ESPN'de yer alan özel haberde, West Ham forması giyen Hernandez'in siyah-beyazlılar tarafından kiralık olarak istendiği belirtildi.
Beşiktaş'ta yönetici Umut Güner
'in de transfer çalışmaları için Londra
'ya gittiği ve menajerler vasıtasıyla Hernandez hakkında bilgi alındığı dile getirildi. Beşiktaş'ın Meksikalı golcü için henüz resmi teklifte bulunmadığı da kaydedildi.
Başkan Fikret Orman
'ın gelecek günler de forvet transferi için bizzat Londra'ya gideceği öne sürüldü. Siyah-beyazlılarda forvet hattı için birçok isim olduğu, Javier Hernandez'in isminin bir adım önde olduğu iddia edildi.