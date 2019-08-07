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Beşiktaş Victor Ruiz transferini resmen açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Villarreal'in savunma oyuncusu Victor Ruiz'i transfer ettiğini resmen açıkladı. Oyuncuyla 3 senelik sözleşme imzalandı.

07.08.2019 14:02
Beşiktaş Victor Ruiz transferini resmen açıkladı

Beşiktaş Kulübü, #ComeToBeşiktaş hashtag'i ile yaptığı paylaşım sonrasında Villarreal'in savunma oyuncusu Victor Ruiz'i transfer ettiğini resmen açıkladı.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada;

"Villarreal kulübünden transfer edilen Victor Ruiz Torre ile 3 senelik sözleşme imzalanmıştır.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Victor Ruiz Torre'ye Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

3 TRANSFER YAPILMIŞTI

Beşiktaş bu sezon, Ljajic, Tyler Boyd ve Douglas'ı transfer etti.

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Beşiktaş, Twitter, Spor

YORUMLAR (1)
QUARESMA: iyi topçu. ihtiyaç olsaydı on numara transfer denebilirdi. ama bence ihtiyaç yok
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