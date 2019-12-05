Beşiktaş'tan İklim İçin Kentler Deklarasyonu'na imza

Boğaziçi Üniversitesi UN SDSN Türkiye, 350 Türkiye ve Yerel İzleme Araştırma ve Uygulamalar Derneği ortak girişimi ile gerçekleştirilen organizasyon, 5 Aralık'ta açıklanan ortak deklarasyon ile sona erdi. Beşiktaş Belediyesi, İklim için Kentler Deklarasyonu'na imza vererek çalıştaya destek verdi.

Boğaziçi Üniversitesi rektörlük binasında düzenlenen İklim için Kentler Çalıştayı ve İklim Eylem Planı Eğitimi 3 Aralık'ta başladı. İklim için Kentler Deklarasyonu'na Beşiktaş Belediyesi'nin yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve toplam da 24 belediye imza vererek destek oldu. İklim İçin Kentler Çalıştayı ve İklim Eylem Planı Eğitiminde,"Ulusal ve Uluslararası İklim Politikaları", "İklim Eylem Finansmanı ve Yenilenebilir Enerji Fırsatları", "Bölgesel ve Yerel İklim Eylem Planları", "Kentler ve İklim Krizi" ve "Çevre Projelerinin Ekonomik Değerlendirmesi" gibi konular tartışıldı. Çalıştay yapılan sunumlarla bugün sona erdi.

Madrid'te devam eden BM İklim Değişikliği Zirvesi (COP25) sırasında açıklanan deklarasyon, Türkiye'deki belediyelerin de dünyanın geri kalanında olduğu gibi iklim acil durumuna kayıtsız kalamadıklarını gösteren ilk taahhüt belgesi olduğu için tarihi önem taşıyor. İklim krizi Türkiye'nin yüzde 61'ini endişelendiriyor, kentlerde önemli çevresel, ekonomik ve sosyal sorunları derinleştiriyor.