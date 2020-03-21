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Beşiktaş'tan korona virüs açıklaması

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Fenerbahçe'de yaşanan korona virüs belirtisi sonrasında takımda ve teknik ekipte virüs belirtisinin olmadığını açıkladı.

21.03.2020 15:17 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:17
Beşiktaş'tan korona virüs açıklaması
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Fenerbahçe'de yaşanan korona virüs belirtisi sonrasında takımda ve teknik ekipte virüs belirtisinin olmadığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko'da bazı oyuncu ve idari personelinde korona virüs belirtilerinin taşıdığını açıklamasının ardından siyah-beyazlı kulüp, konu hakkında bir açıklama yaptı. Tüm takım ve idari personelde virüs belirtisi bulunmadığını açıklayan Beşiktaş, şu bilgiyi paylaştı:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip coronavirüs (Covid-19) belirtilerine, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın bazı oyuncuları ile idari çalışanlarında rastlandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Covid-19 belirtileri görülen Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın oyuncuları ile idari çalışanlarının bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Kulübümüz, yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakaları Avrupa'da görülmeye başladığı andan itibaren, duruma büyük bir hassasiyetle yaklaşmış ve gerekli tedbirleri almıştır.

Sağlık ekiplerimiz tarafından sürekli olarak gözlem altına tutulan sporcularımıza, Covid-19 salgınından korunmanın yolları ile ilgili bilgiler verilmiş, liglerin ertelenmesiyle birlikte antrenmanlara ara verilmiştir.

13 gün önce sahamızda karşılaştığımız Fenerbahçe Beko Basketbol Takımının bazı sporcuları ile idari çalışanlarında Covid-19 belirtilerine rastlanmasının ardından kamuoyunda oluşabilecek spekülasyonların önüne geçmek adına, Beşiktaş Sompo Sigorta Takımımızın sporcuları, teknik ve idari kadrosu ile çalışanlarında, Covid-19 belirtilerine rastlanmadığını ve ekibimizde bu belirtileri gösteren kimsenin olmadığını ifade ederiz.

Kulübümüzde görevli sağlık ekiplerinin Covid-19 salgını ile ilgili süreci büyük bir titizlikle takip ederek sporcularımız ile teknik ve idari kadrolarımızın sağlık durumlarıyla yakından ilgilendiklerini belirtir, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Beşiktaş, 8 Mart tarihinde evinde Fenerbahçe Beko ile karşılaşmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Malcolm Thomas, Koronavirüs, basketbol, Beşiktaş, Spor

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