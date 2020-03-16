Beşiktaş'tan korona virüs tedbiri
Beşiktaş Kulübü, korona virüs salgını nedeniyle müze ve stat turlarını ziyarete kapadı.
16.03.2020 12:33 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:33
Beşiktaş Kulübü, korona virüs salgını nedeniyle müze ve stat turlarını ziyarete kapadı.
Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 'Beşiktaş Müzesi ve Şeref Turu'nun, korona virüs salgınına karşı alnın tedbirler kapsamında ziyarete kapatıldığı bildirildi. - İSTANBUL
Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 'Beşiktaş Müzesi ve Şeref Turu'nun, korona virüs salgınına karşı alnın tedbirler kapsamında ziyarete kapatıldığı bildirildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Beşiktaş Spor Kulübü, Beşiktaş, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
Spor
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Spor
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Spor
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Spor
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Spor
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Spor
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
Spor
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı