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Beşiktaş'tan korona virüs tedbiri

Beşiktaş Kulübü, korona virüs salgını nedeniyle müze ve stat turlarını ziyarete kapadı.

16.03.2020 12:33 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:33
Beşiktaş'tan korona virüs tedbiri
Beşiktaş Kulübü, korona virüs salgını nedeniyle müze ve stat turlarını ziyarete kapadı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 'Beşiktaş Müzesi ve Şeref Turu'nun, korona virüs salgınına karşı alnın tedbirler kapsamında ziyarete kapatıldığı bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Beşiktaş Spor Kulübü, Beşiktaş, Spor

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