09.07.2019 12:08
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Beşiktaş'tan kredi iddialarına yalanlama

Beşiktaş Kulübü, Bankalar Birliği ile kredi anlaşması yapıldı haberlerini yalanladı.

Beşiktaş, kulübün ve grup şirketlerinin Bankalar Birliği ile kredi anlaşması imzaladığına yönelik haberleri yalanladı.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bugüne kadar farklı basın organlarında yer alan, Kulübümüzün ve grup şirketlerinin Bankalar Birliği ile kredi anlaşması imzaladığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bankalar Birliği ile Kulübümüz arasında futbol ailesinin vadesi geçmiş borçlarının ödenmesi ve mevcut kredilerin refiansmanına yönelik görüşmeler devam etmekte olup, sonuçlandığında kamuoyunun bilgisine resmi kanallar aracılığıyla duyurulacaktır" dedi.

Beşiktaş'tan kredi iddialarına yalanlama

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YORUMLAR (1)
KARTAL: iyi de arkadaş biz battık mı ? bütün klüpler takır , takır transferleri patlatırken bizde tık yok ! bir tek biz mi yapılandırma bekliyoruz ? bir tuhaflık var ama hayır olsun bakalım .
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