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Beşiktaş'tan Lens'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Beşiktaş'ın Altınordu ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Jeremain Lens'in sağ uyluk arka adalesinde ikinci evre kas yaralanması olduğu belirlendi.

13.01.2020 12:58 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:58Beşiktaş'tan Lens'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

'ın ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Jeremain Lens'in sağ uyluk arka adalesinde ikinci evre kas yaralanması olduğu belirlendi.

Siyah-beyazlı kulüpten 32 yaşındaki Hollandalı futbolcunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbol Takımımızın Antalya kampının son gününde Altınordu ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan futbolcumuz Jeremain Lens'in Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre, sağ uyluk arka adalesinde ikinci evre kas yaralanması tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."



Altınordu, Beşiktaş, Spor

Kaynak: DHA

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